Açores arrendam terreno ao IPMA para instalação de radar meteorológico na Terceira

O Conselho de Governo, reunido na ilha do Corvo, onde o executivo açoriano termina hoje uma visita estatutária, decidiu "autorizar a celebração de um contrato de arrendamento entre a Região Autónoma dos Açores e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de uma parcela de terreno na Serra de Santa Bárbara, ilha Terceira, para instalação de um radar meteorológico e respetivas infraestruturas conexas".

"Trata-se de uma parcela de terreno baldio, constante do Perímetro Florestal da Ilha Terceira - Serra de Santa Bárbara, arrendada por um prazo de dez anos, renováveis por igual período, com o limite máximo de cinquenta anos. A área total a utilizar é de 1.479,05 metros quadrados, abrangendo um perímetro de 170,96 metros", pode ler-se no comunicado do Conselho de Governo.

A Força Aérea norte-americana detinha o único radar meteorológico nos Açores, situado na Serra de Santa Bárbara, na ilha Terceira, mas decidiu desativá-lo, na sequência de um processo de redução militar na base das Lajes, localizada na mesma ilha.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) foi informado dessa decisão, por carta, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), em abril de 2016.

Na semana passada, o líder da bancada parlamentar do PS na Assembleia da República, Carlos César, disse que o acordo para o lançamento do radar meteorológico de Santa Bárbara, na ilha Terceira, nos Açores, seria assinado a 20 de novembro.

"O acordo para o lançamento do concurso para o novo radar meteorológico de Santa Bárbara, na ilha Terceira, vai ser assinado a 20 de novembro e, após a sua assinatura, será lançado pelo IPMA o concurso público internacional para o fornecimento do equipamento, prevendo-se a conclusão do procedimento concursal no primeiro trimestre de 2018", adiantou, no final de uma audiência com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2018.

Está também prevista a instalação de um radar no Pico da Barrosa, na ilha de São Miguel, que segundo Carlos César deverá estar concluída também até ao primeiro trimestre de 2018.

Na passada segunda-feira, o líder da bancada parlamentar do CDS-PP na Assembleia da República, Nuno Magalhães, anunciou, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2018, que prevê a inclusão de uma verba de 1,5 milhões de euros para a aquisição de um radar meteorológico para a Serra de Santa Bárbara.