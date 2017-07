Açores alteram valores de captura diários para pesca do chicharro em São Miguel e Terceira

O Governo dos Açores publicou hoje uma portaria que altera os valores de captura diários permitidos para o chicharro em São Miguel e Terceira por se verificar, desde maio, maior abundância desta espécie e procura nalguns períodos do ano.



Segundo a portaria da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, com esta alteração ao diploma, que regulamenta a pesca por arte de cerco e por arte de levantar no mar dos Açores, as embarcações de São Miguel dedicadas à pesca de chicharro vão poder capturar, de 01 de abril a 30 de setembro, 400 quilos (kg) por dia desta espécie.

Já entre 01 de outubro e 31 de março, o valor será de 250 kg/dia, se a embarcação estiver a operar no seu porto de armamento ou 300 kg/dia para qualquer barco a operar fora do seu porto de armamento.

As embarcações da ilha Terceira dedicadas à pesca de pelágicos vão poder capturar, entre 01 de abril e 30 de setembro, 200 kg/dia de chicharro e entre 01 de outubro e 31 de março 150 kg/dia, informa o executivo.

Até agora, as embarcações de São Miguel que se dedicam à pesca de pelágicos apenas podiam capturar diariamente 250 kg/dia, caso estivesse a operar no seu porto de armamento, e 300 kg/dia se operasse fora do seu porto de armamento.

Quanto à ilha Terceira, as capturas diárias de chicharro não podiam ultrapassar os 150 kg/dia.

Estas alterações tiveram em conta audições às associações representativas do setor das pesca das ilhas de São Miguel e Terceira, bem como à Federação das Pescas dos Açores e a Associação dos Comerciantes de Pescado dos Açores, acrescenta a portaria.

De acordo com o executivo açoriano, este ano já tinha sido feita uma alteração a este diploma, abrindo uma exceção aos condicionamentos da pesca por arte de cerco e por arte de levantar para a ilha de São Miguel.