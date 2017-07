Açores acolhem em São Miguel residência literária com escritores norte-americanos

A ilha de São Miguel, acolhe, durante uma semana, uma residência literária que conta com a participação de 15 dos 90 escritores norte-americanos, alguns de origem açoriana, no âmbito do programa literário internacional Disquiet, foi hoje anunciado.



Um comunicado da direção regional da Cultura adianta que, apesar de se terem realizado no ano passado sessões deste programa nos Açores, será a primeira vez que decorrerá uma residência literária, após a estada dos escritores em Lisboa. A residência literária vai decorrer de 08 a 15 de julho, e integra, nomeadamente, a realização, na terça-feira, no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, de uma sessão de conversa e leitura aberta ao público e aos restantes 14 escritores participantes do projeto. A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, realiza, de segunda a quinta-feira, sessões públicas de leitura, disponibilizando ainda, durante a semana, espaço e apoio logístico para os trabalhos criativos dos escritores. Organizado em Portugal pelo Centro Nacional de Cultura, o programa literário internacional Disquiet tem reunido todos os anos em Portugal, desde 2010, cerca de uma centena de escritores norte-americanos, alguns dos quais de origem açoriana. Entre os escritores participantes na residência literária estão Jeffery Renard Allen, Autman Samuel, Brendan Bowles, Allen Elijah, Laura Hartenberger, Laura Breitenbeck, Isabel e Marilyn Duarte, Dean Thomas Ellis, Jennie Hann, Scott Laughlin, Oona Patrick, Bridget Pelkie, Silvia e Smith Jared, de acordo com a direção regional da Cultura. Os escritores vão participar, durante uma semana, em atividades organizadas pela Direção Regional da Cultura, através do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas e da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, com o apoio do Jardim Botânico José do Canto. A reunião em Lisboa teve início a 25 de junho e termina na sexta-feira, e mobilizou cerca de 90 autores em atividades repartidas pelo Centro Nacional de Cultura, livraria Sá da Costa, Palácio Loreto - Edifício Chiado 8, Jardim de Inverno do Teatro São Luiz, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Fundação José Saramago, Grémio Literário, Livraria Ferin, Museu do Aljube, Casa Fernando Pessoa e Casa das Histórias – Paula Rego (em Cascais). Entre os escritores portugueses convidados para a edição deste ano, em Lisboa, contaram-se Alexandra Lucas Coelho, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Maria Teresa Horta, Susana Moreira Marques e Teolinda Gersão. Maaza Mengiste, Richard Zenith, Katherine Vaz e Terru Witek estavam entre os escritores norte-americanos convidados.