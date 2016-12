Açores acolhe maratona internacional de BTT com presença de campeão do mundo

A Azores MTB World Series Marathon, que conta para a Taça do Mundo e para a Taça de Portugal de maratonas BTT, realiza-se na ilha de São Miguel a 02 de outubro e vai receber o campeão do mundo em título.



"Vamos ter uma prova de cariz internacional mas que conta para o ‘ranking’ nacional, para a Taça de Portugal de maratonas. (...) É a primeira vez que temos uma prova a contar para o calendário nacional e para nós é mais uma conquista, mais um espaço que conseguimos ganhar no ciclismo nacional", adiantou o presidente da Associação de ciclismo dos Açores.

Jorge Medeiros explica que a Azores MTB Marathon é a quinta e última prova do nacional onde serão atribuídos os títulos individuais e coletivos da Taça de Portugal de maratonas em BTT e contará com a presença de alguns nomes sonantes da modalidade, nomeadamente, do campeão do mundo em título, o português Tiago Ferreira.

"O Tiago Ferreira é um atleta que se tem vindo a afirmar no panorama internacional nesta vertente de maratonas e temos também já um lote de atletas internacionais bastante bons. Estamos a fazer os possíveis para que o Tiago tenha concorrência, uma equipa alemã vai trazer quatro atletas, três deles ficaram no 'top' 10 do campeonato do mundo, temos canadianos, dinamarqueses, noruegueses", disse.

A Azores MTB World Series Marathon oferece três percursos alternativos levando os participantes a conhecerem "algumas das mais belas paisagens e trilhos do mundo" como é o caso da Lagoa das Sete Cidades, considerada uma das sete maravilhas de Portugal.

"Temos a maratona propriamente dita, com partida e chegada em Ponta Delgada, nas Portas do Mar, e com passagem na zona das Sete Cidades, e uma extensão aproximada de 90 quilómetros, depois teremos a maratona feminina, que terá cerca de 76 quilómetros, e temos ainda a meia maratona, que será de 56 quilómetros, aberta a qualquer pessoa que queira participar independentemente de ser federado ou não", disse.

A associação de ciclismo dos Açores tinha estabelecido a meta de 300 participantes, mas a menos de duas semanas da prova estão inscritos 350 atletas de 12 nacionalidades.