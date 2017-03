Acidentes nas estradas provocaram 73 mortos entre 01 de janeiro e 28 de fevereiro

Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram entre 01 de janeiro e 28 de fevereiro 73 mortos, mais um do que em igual período de 2016, indicam dados hoje divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).



A ANSR, que reúne informação da PSP e da GNR, adianta que, entre 01 de janeiro e 28 de fevereiro, registaram-se 19.836 acidentes rodoviários, menos 1.065 do que em idêntico período de 2016, quando ocorreram 20.901.

De acordo com a Segurança Rodoviária, os distritos com o maior número de mortos são Lisboa e Santarém (11) e Porto (10) e Évora, Leiria e Vila Real não registaram qualquer vítima mortal este ano em consequência dos acidentes.

A ANSR indica também que 255 pessoas ficaram feridas com gravidade, menos 45 em igual período do ano passado.

Os acidentes rodoviários provocaram ainda este ano 5.652 feridos ligeiros, menos 476 do que em 2016.

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.