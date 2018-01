Acidente vitima dois jovens

Uma viatura, com cinco ocupantes, despistou-se na sexta-feira à noite na Canada de Belém, em Ponta Delgada, fazendo duas vítimas mortais, dois adolescentes.

Os Bombeiros de Ponta Delgada receberam o alerta pelas 23h01, através da Proteção Civil que ativou o envio de uma ambulância, mas ao chegarem ao local verificaram que eram cinco as pessoas envolvidas no acidente, e por essa razão pediram mais quatro ambulâncias e o apoio das duas SIV da ilha de São Miguel.

Uma das vítimas mortais faleceu no próprio local do acidente, outra acabaria por morrer a caminho do Hospital Divino Espírito Santo, apesar das manobras de reanimação.

O condutor e outros dois ocupantes também foram transportados para o hospital com ferimentos.