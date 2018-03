Acidente provoca morte de jovem ciclista

A PSP confirmou o óbito e está a investigar as causas do acidente. Numa primeira análise foi referido que a viatura efetuou uma ultrapassagem a uma manada de vacas e atingiu o ciclista, que não conseguiu resistir ao impacto e acabou por falecer no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.



A vítima deste acidente é um jovem ciclista que representava a equipa Bike Mais e deveria participar hoje numa prova nas Sete Cidades. O evento desportivo acabou por cancelado na sequência deste acidente.

A Associação de Ciclismo dos Açores emitiu um comunicado a lamentar a morte do jovem ciclista.



“Fomos todos apanhados de surpresa na manhã deste sábado com a noticia do atropelamento mortal do jovem Samuel Lima, atleta da Bike Mais, que se encontrava a realizar um dos seus treinos matinais. O momento é de luto, e desejamos à família e amigos do Samuel a maior força neste momento de grande dor”, frisou.