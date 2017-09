Acidente na estrada da Relva

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, do acidente resultaram quatro feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital do Divino Espírito Santo por precaução.

Depois de ter sido encerrada, por volta das 16h00, na sequência do acidente rodoviário que envolveu duas viaturas ligeiras, a Estrada Regional da Relva foi, novamente, aberta ao trânsito, pelas 17h20, de acordo com fonte policial.



No local, estiveram presentes quatro ambulâncias e um veículo pronto-socorro da corporação de bombeiros ponta-delgadense.