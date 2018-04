Acidente com turista interrompeu trânsito no centro de Ponta Delgada

Um acidente sem gravidade com um turista estrangeiro numa Moto 4 interrompeu esta tarde durante cerca de meia hora o trânsito no centro da cidade de Ponta Delgada.

Segundo apurou o Açoriano Oriental, o acidente aconteceu por volta das 14h30, no início da Rua de São João, quando um turista que seguia num grupo de cinco Motos 4 tocou com a roda dianteira direita no lancil, a mota tombou e ele acabou por bater com a cabeça num expositor de uma loja, fazendo um ferimento no rosto.



O grupo de turistas, todos estrangeiros, tinha acabado de alugar as Motos 4 no Largo 2 de Março e o acidente aconteceu cerca de um quilómetro depois, tudo indica devido a uma distração do condutor, uma vez que o grupo seguia a uma velocidade normal para uma rua do centro da cidade.



Os Bombeiros deslocaram uma ambulância e uma viatura SIV ao local do acidente, tendo o turista recebido os primeiros socorros ao golpe no rosto ainda na ambulância, antes de ser transportado para o hospital.

A polícia interrompeu o trânsito na Rua de São João durante cerca de meia hora até fazer o rescaldo do acidente. Numa primeira fase, o trânsito ficou interrompido e, numa segunda fase, foi aberta excecionalmente a Rua do Valverde para descongestionar a Rua Machado dos Santos.