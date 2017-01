Acidente com 'ferry' de passageiros provoca 33 feridos ligeiros

Um acidente com um 'ferry' de passageiros que atracava no cais fluvial do Terreiro do Paço, em Lisboa, fez hoje 33 feridos ligeiros, disse à Lusa o capitão do Porto de Lisboa.



De acordo com José Isabel, o acidente deu-se cerca das 08:30 e o ‘ferry’ fazia a ligação Barreiro – Lisboa. No local, regista-se um forte nevoeiro. “O acidente aconteceu quando a embarcação estava a atracar. Trata-se de uma embarcação da Soflusa que vinha do Barreiro com destino ao cais Sul/Sueste e que ao atracar embateu. As pessoas, com a ânsia de sair, já estavam de pé junto às portas de saída, coisa que não deve acontecer. As pessoas devem permanecer sempre sentadas”, adiantou à agência Lusa José Isabel. Dos 33 feridos, referiu, três foram levados em seguida para hospitais de Lisboa. “Outros estão a ser avaliados no local por elementos do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]. Os ferimentos decorreram das quedas”, disse, cerca das 09:30. José Isabel disse ainda que a embarcação não terá sofrido danos. Uma fonte da Transtejo, grupo ao qual pertence a Soflusa, adiantou que a transportadora está a acompanhar a situação, devendo em breve pronunciar-se sobre o acidente. A mesma fonte indicou que o serviço decorre normalmente, uma informação dada também por uma funcionária da estação, que acrescentou haver apenas alguns pequenos atrasos de cinco ou 10 minutos. No local estão o capitão do Porto de Lisboa, a Polícia Marítima, elementos da Proteção Civil municipal, o INEM, 26 elementos dos Sapadores de Bombeiros de Lisboa, apoiados por oito viaturas, e os Bombeiros Voluntários de Lisboa. Para a zona das bilheteiras apenas estão pode passar um utente de cada vez, uma vez que ao lado está montado o perímetro de segurança onde os passageiros afetados recebem assistência. Nesta zona, onde perto das 10:00 havia entre 10 e 20 pessoas a receber assistência, são distribuídas mantas e água.