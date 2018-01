Acessos ao maciço central da Serra da Estrela cortados devido à neve

Estão encerrados os troços T11, T12 e T13, que correspondem, respetivamente, à estrada nacional (EN) 338 entre Piornos e Cruzamento da Torre, EN 338-1 entre Cruzamento da Torre e Torre e EN 338 entre Cruzamento da Torre e Lagoa Comprida, segundo a mesma fonte.

O corte da circulação nestas vias de acesso às zonas mais elevadas da Serra da Estrela foi confirmado à Lusa por uma fonte do Comando Territorial da Guarda da GNR.

O agravamento do estado do tempo no maciço central da montanha mais alta de Portugal Continental, com “intensa queda de neve”, verificou-se pouco antes das 15h00, adiantou a fonte do CDOS da Guarda.

Às 14h45, o trânsito foi vedado no sentido ascendente, tendo começado o encaminhamento das viaturas para fora da zona, uma tarefa que cabe a militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.