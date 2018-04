Acessibilidades e comunicação aumentam o interesse turístico de Portugal

Mais acessibilidades e melhor comunicação do produto turístico estão a aumentar a atratividade de Portugal, que, segundo o Turismo de Portugal, no ano passado gerou 34 mil notícias no estrangeiro, o dobro das geradas no ano anterior.

O país está “a crescer de forma sustentada” e a afirmar-se “do ponto de vista do produto [turístico] de qualidade”, afirmou hoje Miguel Mendes, da área de Gestão de Clientes do Turismo de Portugal, apontando a “promoção e as acessibilidades” como dois dos fatores determinantes para o aumento de turistas no país.

Em Óbidos (distrito de Leiria), onde hoje participou no seminário “A diversificação da Economia Regional”, Miguel Mendes defendeu que a atratividade do destino Portugal tem por base “o reconhecimento pelo trabalho que tem estado a ser feito” e “os canais de promoção que estão a ser utilizados”.

“No ano passado foram geradas 34 mil notícias sobre Portugal no estrangeiro, o dobro do ano transato”, o que, aliado “ao aumento das acessibilidades”, contribuiu para o aumento da procura do produto turístico nacional, apontou.

Com o desenvolvimento das companhias aéreas ‘low-cost’ (de baixo custo) “foram criadas 104 novas rotas de inverno e estão a ser criadas 42 novas rotas de verão”, afirmou.

Miguel Mendes lembrou durante a apresentação os resultados do ano turístico de 2017, em que o país recebeu mais de 18 milhões de turistas internacionais e as unidades hoteleiras registaram 57,4 milhões de dormidas.

Os Açores, com + 15,8%, foram a região que mais cresceu, seguida do Centro (+14,5%) e do Alentejo (+11,75).

Ainda assim o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa e a Madeira mantêm-se como as principais regiões de destino, concentrando uma quota de 71,1% dos turistas.

A meta definida pelo Turismo de Portugal, na estratégia traçada para o setor, a vigorar até 2027, é atingir nesse ano os 80 milhões de dormidas em todo o território nacional e alcançar os 26 mil milhões de euros de receita.

O seminário de hoje foi organizado no âmbito do projeto “Turismo Criativo e Sustentável – O Futuro do Oeste”, promovido pela Óbidos.Com. – Associação Empresarial do Oeste, que congrega cerca de 500 associados, a maioria dos quais dos setores do comércio e do turismo.