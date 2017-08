Ação de volcanowatching no ilhéu de Vila Franca

Inserida no Programa Nacional de Cultura Científica Ciência Viva no Verão 2017, esta atividade baseada no tema “Vulcões de Verão” procura ir ao encontro de um público de turistas e de habitantes locais que se entusiasmam cada vez mais pelo conhecimento do vulcanismo que ocorre nos Açores.



O ponto de encontro será no próprio ilhéu, junto ao alpendre.



Esta ação, que não requer inscrição prévia, decorrerá entre as 10h00 e as 12h00 e será guiada por técnicos do OVGA, em várias sessões de cerca de 20 minutos acompanhadas de folhetos explicativos.