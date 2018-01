Abrem cursos de formação de pescador na Região

Citado por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), o diretor regional das Pescas afirmou que se pretende que “os formandos, que estão a trabalhar com autorizações de embarque, obtenham a cédula de pescador”, acrescentando que se trata de "um certificado profissional indispensável ao exercício de funções na área”.

Luís Rodrigues referiu que a formação em curso, “para além dos módulos relacionados com o exercício da captura, manipulação e acondicionamento do pescado, incide sobre a conservação e a exploração sustentável dos recursos piscícolas”.

A manutenção e a limpeza das embarcações e o manuseamento de todas as artes e aparelhos de pesca em segurança, de modo a evitar e prevenir acidentes a bordo, são outros dos temas abordados nos cursos de pescador.

O diretor regional salientou ainda que, nestes cursos, “a aprendizagem tem como base a legislação ligada ao setor das pescas, essencialmente informação relacionada com as áreas de operação das embarcações e os documentos necessários para o exercício da atividade”.

Estas formações, com a duração de um mês e meio, estão a decorrer na Lotaçor, em Ponta Delgada, e na Junta de Freguesia de São Mateus, em Angra do Heroísmo, em horário flexível, “tendo em conta a disponibilidade dos formandos, de modo a não interferir com a atividade da pesca”.

Luís Rodrigues sublinhou que, através destes cursos, “os formandos que exerciam a sua atividade com certificados provisórios de embarcação, em situação precária, vão passar a exercer funções permanentes, correspondentes à sua categoria”.

Para além dos cursos de pescador, está também a ser ministrada formação a cerca de duas dezenas de profissionais, em São Miguel e na Terceira, para preparação para o exame de acesso à categoria de arrais de pesca local, informa a mesma nota do GACS.