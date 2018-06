Abraço lança campanha para diminuir estigma associado ao VIH

A campanha é lançada para assinalar o 26º aniversário da Abraço e surgiu a partir do movimento i=i (Indetetável é igual a Intransmissível), lançado no início de 2016 para mudar a definição do que significa viver com o VIH.

Trata-se de uma iniciativa de equidade em saúde que “visa acabar com a epidemia de VIH e o estigma associado”, refere a associação em comunicado, adiantando que a campanha é promovida por uma comunidade global de defensores, ativistas, investigadores e mais de 500 parceiros comunitários de 70 países.

O presidente da associação, Gonçalo Lobo, em declarações à Lusa, adianta que esta campanha é criada com base em evidências científicas atuais e destina-se a todas as pessoas infetadas e afetadas pelo vírus do VIH e a profissionais de saúde, e tem como principal objetivo a “redução de estigmas como a vergonha, a culpa e o medo, assim como a erradicação do preconceito e da discriminação”.

“Tem vindo a ser provado que todas as pessoas que tomam os antirretrovirais diariamente conforme prescrito, e que conseguem manter uma carga viral indetetável, não têm risco de transmissão sexual do vírus para um parceiro com VIH negativo”, explicou.