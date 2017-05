Abono de família atribuído a menos 582 crianças em abril face a março

O número de crianças e jovens que recebeu abono de família desceu ligeiramente em abril, tendo sido processados 1.070.529 apoios, menos 582 face ao mês anterior, segundo dados do Instituto da Segurança Social (ISS).



Face ao mês homólogo de 2016, houve menos 51.842 menores a receberem esta prestação social em abril, adiantam dados publicados no 'site' da Segurança Social e sujeitos a atualizações.

Na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) refere que, "de acordo com a série histórica, após os decréscimos do início do ano devido à entrega da prova de rendimentos, é esperado um crescimento nos meses procedentes".

"Apesar desse efeito ainda não estar inteiramente refletido nos últimos meses, como esta prestação tem por base a informação associada ao mês de referência (em vez do mês de processamento, como noutras prestações), o registo do número de titulares" está "sujeito a revisão, particularmente nestas fases de reduções temporárias devidas a atrasos na renovação da prova de rendimentos (ou escolar a apresentar em setembro)", explica o GEP.

Os dados indicam que Lisboa é o distrito do país com o maior número de abonos de família atribuídos (213.413), seguindo-se o do Porto (207.265) e Braga (95.498).

Relativamente às prestações de parentalidade, as estatísticas do ISS referem que foram processadas 40.901, traduzindo um crescimento de 25,2% face ao mês anterior e de 16,7% relativamente ao período homólogo.

Segundo o Gabinete de Estratégia e Planeamento, "este aumento deve-se a um processamento extraordinário que ocorreu no mês de abril, antecipando entradas, expectáveis no próximo mês, para este mês".

As mulheres estiveram, como habitualmente, em maioria, representando, em abril de 2017, 64,8% do total de beneficiários.