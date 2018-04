Abertas inscrições para o concurso 'Angra Sound Bay'

Já se encontra aberto o período de inscrições para o concurso 'Angra Sound Bay', um novo modelo do concurso musical 'ANGRAROCK' que há dezoito edições se realizava na ilha Terceira.

O anúncio foi feito pelas entidades organizadoras, Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (CMAH) e a Associação Juvenil da Ilha Terceira (AJITER), dando conta que as inscrições estarão abertas até ao final do dia 13 de maio.

Perfilando-se "como uma evolução natural do anterior modelo" do 'ANGRAROCK', o 'Angra Sound Bay' contemplará três categorias a concurso: melhor Projeto, melhor Original e melhor Letra, pode ler-se na nota de imprensa enviada a esta redação.

A final do concurso está agendada para a Praça Velha, no dia 2 de junho, a partir das 21h30.



Ligações úteis:



Inscrição para Projetos Musicais: https://goo.gl/forms/HoszSd1Gr41LCllj2

Inscrição para Prémio Melhor Letra: https://goo.gl/forms/GsA3UK4MbRP7qcJj2

Regulamento do concurso: http://ajiter.pt/documentos/118.pdf