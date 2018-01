Abertas candidaturas ao programa de apoio 'Põe-te em Cena'

As candidaturas ao programa de apoio à criatividade juvenil 'Põe-te em Cena' já estão abertas, anunciou esta terça-feira o Governo dos Açores.

“Este é um programa que valoriza a criatividade e a iniciativa da juventude açoriana, apoiando iniciativas e projetos que se constituam como uma mais-valia para os jovens ao nível cultural, formativo, social e local”, recordou o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, citado por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).

Para Berto Messias, trata-se de “mais um instrumento que materializa a parceria que o Governo dos Açores tem desenvolvido com os jovens e com as organizações juvenis", apelando, por isso, a que "concorram, façam candidaturas, inovem, sejam arrojados e façam coisas novas, que façam a diferença”.

O secretário regional indicou ainda que o programa 'Põe-te em Cena' desenvolve-se em "três ações que prestam três tipos de apoios diferenciados, consistindo a Ação I no apoio financeiro a projetos, enquanto a Ação II permite aos jovens ter acesso a bens e equipamentos culturais e a Ação III proporciona apoio técnico a projetos no âmbito do audiovisual e multimédia”.

A segunda fase de candidaturas à Ação I do 'Põe-te em Cena' realiza-se durante o mês de junho, informa a mesma nota do GACS.



Os interessados podem obter mais informações no endereço eletrónico http://poeteemcena.drj.azores.gov.pt/