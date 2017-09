Abertas candidaturas ao galardão "Miosotis Azores"

O galardão 'Miosotis Azores', que distingue atualmente 91 empreendimentos turísticos em todas as ilhas do arquipélago, tem como objetivo valorizar a oferta de alojamento e promover o incremento do turismo sustentável, informa uma nota de imprensa do executivo regional.

"Esta distinção atribui vários níveis de reconhecimento aos empreendimentos turísticos regionais pelas boas práticas ambientais implementadas em diferentes valências, nomeadamente ao nível da poupança de recursos, da correta gestão de resíduos e da valorização da biodiversidade e dos produtos e serviços locais", acrescenta.