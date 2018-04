Abertas candidaturas ao Concurso Regional de Empreendedorismo

Segundo nota do executivo regional, esta iniciativa pretende estimular a capacidade de iniciativa, a criatividade e o comportamento empreendedor, tendo por objetivo principal a criação de empresas nos Açores a partir dos projetos a concurso.

Podem concorrer pessoas singulares com mais de 18 anos, individualmente ou em grupo, apresentando projetos que conduzam à criação de negócios inovadores, exequíveis e que respondam a necessidades do mercado.

Nesse sentido, os projetos a concurso devem potenciar, no mercado onde pretendem atuar e face ao existente, a introdução de melhorias significativas ou de novos produtos, processos ou sistemas, que possam ser inseridos, de forma coerente, em estratégias empresariais.

Nesta nova versão do concurso está prevista a entrega de um vídeo no qual é exposta a ideia de negócio, assim como a realização de uma curta apresentação por parte de cada equipa perante o júri do concurso.

Durante a segunda fase do concurso, que decorre entre 1 de setembro e 15 de outubro, será proporcionada formação específica e consultadoria aos concorrentes selecionados, com vista a permitir o desenvolvimento das ideias de negócio apresentadas na primeira fase em planos de negócio efetivos.

Os planos de negócio daí resultantes serão entregues durante o período de 16 a 30 de outubro, seguindo-se o processo de seleção pelo júri, que permitirá apurar os três projetos vencedores do concurso, que é operacionalizado pela SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores.

O primeiro classificado recebe um prémio no valor de 25 mil euros, o segundo classificado um prémio de 20 mil euros e o terceiro recebe um prémio de 15 mil euros.

Os prémios serão apenas concedidos na condição de passarem a integrar o capital das empresas a criar para o desenvolvimento do negócio premiado.