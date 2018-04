Abertas 260 candidaturas ao prémio à vaca aleitante nos Açores

As candidaturas a um lote de 260 direitos individuais ao prémio à vaca aleitante nos Açores decorrem de 23 de abril a 15 de maio, informou o Governo Regional,

Segundo uma nota de imprensa do gabinete de imprensa do executivo açoriana, a portaria que estabelece as regras de atribuição dos direitos individuais foi publicada esta quarta-feira em Jornal Oficial, produzindo efeitos a 1 de janeiro de 2018.

Podem candidatar-se à atribuição destes direitos "os agricultores que tenham o seu pedido de apoio aprovado para a instalação de jovens agricultores e para investimentos nas explorações agrícolas, desde que prevejam um aumento de direitos de vacas aleitantes, quer no âmbito do PRORURAL, quer do PRORURAL+", prossegue a mesma nota informativa.



As candidaturas devem ser apresentadas junto dos Serviços de Desenvolvimento Agrário da respetiva ilha.