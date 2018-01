Abel Ferreira quer recuperar identidade do Sporting de Braga

Abel Ferreira disse esperar uma equipa do Boavista "competitiva, muito organizada" e lembrou as dificuldades que os 'axadrezados' colocaram aos três 'grandes'.

"Vamos respeitar o adversário, mas com bola temos que ser agressivos, uma das coisas que perdemos um bocado, passámos a fazer uma posse mais passiva, temos que recuperar a nossa identidade e forma de jogar", disse na antevisão da partida.

O técnico quer voltar aos triunfos fora, o que já não acontece há mais de dois meses ((23 de outubro, 1-0 em casa do Moreirense), mas disse esperar "um jogo tradicionalmente competitivo, em que as duas equipas vão fazer tudo para vencer, do primeiro ao último segundo".

O treinador quer "voltar a refocar a imagem da equipa ao longo da época", com exceção da Taça da Liga, competição "que não correu de feição e em que, em termos exibicionais, não foi condizente" com o seu valor.

"Numa época em que há muitos focos de distração, como o Natal, a passagem de ano, em que há uma reabertura do mercado, temos que ter os jogadores alerta para estarem focados nas suas tarefas individuais e coletivas", disse.

O treinador abordou ainda a saída precoce da Taça da Liga depois da derrota em Setúbal, jogo em que, mais do que o resultado (2-1), faltou "atitude e agressividade competitiva".

"São dores de crescimento de uma equipa jovem e ambiciosa, temos que aprender com os erros e o que não nos mata tem que nos tornar mais fortes, mas assumimos isso, não estamos no melhor momento", disse, desejando regressar, no Bessa, à "normalidade".

O técnico revelou ainda que o avançado Paulinho já está disponível após lesão e destacou o regresso de Wilson Eduardo, jogador que traz mais soluções e experiência para os corredores e para o apoio aos pontas de lança.

Sporting de Braga, quarto classificado com 31 pontos, e Boavista, oitavo com 20, defrontam-se a partir das 18:15 de quarta-feira, no estádio do Bessa, no Porto.