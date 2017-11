Abel Ferreira diz que "nada é impossível" para o Sporting de Braga

O treinador Abel Ferreira afirmou hoje que "nada é impossível" para o Sporting de Braga e, apesar do objetivo ser ficar nos quatro primeiros lugares, lembrou que a I Liga de futebol "só fecha bem lá no final".

Os minhotos ocupam a quarta posição na tabela e Vukcevic, após o jogo com o Hoffenheim, na quinta-feira, referiu que a equipa tem qualidade para ir além desse quarto lugar.

Abel Ferreira considerou que o jogador está alinhado com a meta do clube, que é terminar entre os quatro primeiros lugares, tendo frisado, contudo, "que o campeonato só fecha bem no final e esta equipa tem demonstrado que é forte nessa reta final".

"Queremos valorizar sempre o espetáculo, os jogadores, o clube e os nosso adeptos, que têm sido espetaculares, dando uma força incrível e que nos têm empurrado de tal maneira que nada é impossível para nós", disse.

O treinador desvalorizou o eventual desgaste pelo jogo 'europeu' de quinta-feira, que garantiu o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa (vitória por 3-1 sobre os alemães do Hoffenheim), tendo em vista a receção ao Feirense, na segunda-feira, da 12ª jornada do campeonato.

"Nunca nos desculpámos com nada, procuramos soluções e temo-las. Vamos apresentar a equipa mais forte, a estratégia mais adequada a este adversário", afirmou na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico disse esperar um Feirense "a criar dificuldades, como já criou a outros 'grandes'".

"É uma boa equipa, bem orientada e faz da sua transição ofensiva, com jogadores rápidos na frente, a sua força. Vamos ter que ser pacientes, mas dinâmicos na circulação de bola", anteviu.

Abel Ferreira frisou que o Sporting de Braga "não vai vencer sempre, mas vai lutar sempre para vencer: até nas derrotas, esta equipa tem mostrado grandeza na forma como luta".

Raúl Silva, que fraturou a mandíbula no jogo com o Hoffenheim, é a grande baixa, não estando ainda estimado o tempo de paragem do defesa-central brasileiro.

Abel Viana anunciou que Bruno Viana vai ser o companheiro de Ricardo Ferreira no eixo defensivo, tendo referido que vai haver outras alterações.

"Confio neles todos, aqui não há titulares nem suplentes, somos uma família, a estrela é a equipa, o estatuto é o rendimento", disse.

Sporting de Braga, quarto classificado com 22 pontos, e Feirense, 14.º com 11, defrontam-se às 19:00 desta segunda-feira, no estádio municipal de Braga.