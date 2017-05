Abatidos cães perigosos por ataque a pessoas, é manchete do Açoriano Oriental. Nos Açores, entre 2016 e 2017, já foram abatidos mais de 30 cães perigosos por atacarem pessoas. A maioria ocorreu nas Ilhas Terceira e São Miguel.



O grande destaque de foto dá conta que Pais pedem apoio do IAC para lidar com os filhos. À Linha SOS do Instituto de Apoio à Criança dos Açores recorrem cada vez mais pais a pedir ajuda para lidar filhos adolescentes e obterem alimentos.

Aluguer ilegal de carros preocupa empresários de São Miguel, Governo apela a investimentos em estufas de ananás, Federação das Pescas propõe contratos de trabalho, Praiense perde por 1-0 com o Leixões, e Santa Clara contrata médio Paulo Grilo, são outros títulos de capa