Abate de bovinos aumentou em quatro matadouros nos primeiros nove meses do ano

De acordo com nota do executivo açoriano, os dados remetidos pela secretaria regional da Agricultura e Florestas, que tutela aos parceiros do setor da carne, o número de abates cresceu nos matadouros das Flores (28%), do Corvo (22%), de São Jorge (14,5%) e do Faial (11%).

Relativamente ao consumo local, verificou-se, entre janeiro e setembro deste ano, uma estagnação (-0,31%), comparativamente a igual período de 2016 e quanto à exportação uma redução de 12,8%, apesar do crescimento verificado nos abates nos matadouros das Flores (194%), de São Jorge (30%) e do Faial (12%), acrescenta o executivo açoriano.