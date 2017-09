A uma semana das eleições, líderes continuam a percorrer o país

A uma semana das eleições, as caravanas partidárias continuam a percorrer o país, com o PS hoje no Alentejo, o PSD entre centro e norte, CDU e BE na Área Metropolitana de Lisboa e CDS-PP a subir até Alcobaça.





Cumprindo a promessa feita ainda na pré-campanha eleitoral, o secretário-geral do PS, António Costa, tem aproveitado os fins de semana para 'despir o fato' de primeiro-ministro e dedicar todo o seu tempo livre à campanha para as eleições de 01 de outubro.

Hoje, António Costa repete dois municípios onde a secretária-geral adjunta do PS já tinha estado no início da semana, almoçando primeiro em Beja e passando à tarde por Évora, duas câmaras comunistas.

Desde as primeiras eleições autárquicas de 1976, a Câmara de Beja foi sempre comunista, exceto no mandato entre 2009 e 2013, quando foi liderada pelos socialistas. Évora foi uma das derrotas do PS nas últimas autárquicas, quando perdeu para os comunistas a câmara que liderava desde 2001.

Ao início da noite, António Costa 'sobe' até ao Alto Alentejo, para um comício em Portalegre, autarquia liderada desde 2013 por independentes.

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho escolheu Leiria, um distrito tradicionalmente 'laranja' para começar o domingo de campanha. Em Leiria, o PSD apresenta como cabeça de lista um ex-autarca do distrito -- o antigo presidente da Câmara das Caldas da Rainha Fernando Costa - para tentar evitar o terceiro mandato do atual presidente, do PS.

Ao final da tarde, a caravana social-democrata irá ainda a Espinho, onde o atual presidente da autarquia, Joaquim Pinto Moreira, concorre a um terceiro mandato.

Mais a sul, a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins participa no tradicional almoço de campanha em Lisboa, onde o partido estabeleceu como objetivo nestas eleições eleger um vereador, Ricardo Robles.

Dali, os bloquistas seguem para um comício em Sacavém, no concelho de Loures, município que a CDU conseguiu reconquistar ao PS em 2013.

O dia da líder do CDS-PP e candidata à Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, irá também começar na capital, junto ao Parque Eduardo VII, por onde passará uma parada de automóveis clássicos. Ainda de manhã, Assunção Cristas fará uma paragem no Restelo, com ponto de encontro numa das mais conhecidas pastelarias do bairro.

Ao almoço, a líder do CDS-PP irá até Alcobaça, autarquia liderada pelo PSD, numa das poucas deslocações que fará durante a campanha eleitoral para fora da capital.

A caravana da CDU irá passar o dia em municípios socialistas, começando por parar na Azambuja para um almoço.

A meio da tarde, o secretário-geral comunista fará o primeiro comício do dia, em Caneças, no concelho de Odivelas, seguindo depois para Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, presidido desde 1997 pelo PS, após mais 20 anos de liderança comunista.