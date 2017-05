"A Bela e o Monstro" vence Filme do Ano nos MTV Movie & TV Awards

O filme "A Bela e o Monstro" conquistou o Prémio de Filme do Ano nos MTV Movie & TV Awards, que se realizaram na noite de domingo (madrugada de hoje em Portugal), no Auditório Shrine, em Los Angeles.



A cerimónia anual, este ano apresentada pelo ator Adam DeVine, incluiu, pela primeira vez, a introdução de prémios de televisão e aboliu a distinção de género.

A edição 2017 dos MTV Movie & TV Awards, que anteriormente se chamavam apenas MTV Movie Awards, destacou o “A Bela e o Monstro” e Emma Watson venceu a categoria de Melhor Intérprete num Filme, pela personagem Bela.

Assim, “Strangers Things” conquistou a categoria de Série do Ano e Millie Bobby Brown venceu o prémio de Melhor Intérprete numa Série, pelo seu papel na série de Matt Duffer e Ross Duffer.

Por seu lado, Jeffrey Dean Morgan venceu o prémio de Melhor Vilão, pela personagem de Negan em “The Walking Dead”, enquanto Taraji P. Henson venceu a categoria de Melhor Herói com o desempenho no filme “Elementos Secretos”.

O prémio de Melhor Dupla foi entregue a Hugh Jackman e a Dafne Keen pelas suas interpretações no filme “Logan”, de James Mangold.

O filme “Moonlight”, que venceu o Óscar de Melhor Filme, arrecadou desta vez o prémio de Melhor Beijo, contracenado por Ashton Sanders e Jharrel Jerome.

“Elementos Secretos”, de Theodore Melfi, venceu o galardão de Melhor Luta Contra o Sistema, enquanto a série “This is Us” arrecadou o prémio de Momento Emotivo (“tearjerker”).

Daniel Kaluuya, ator britânico que participou no filme “Foge”, recebeu o prémio de Próxima Geração (“Next Generation”).

Já Trevor Noah do “The Daily Show” venceu o prémio de Melhor Apresentador de TV, categoria disputada com Ellen DeGeneres, John Oliver, RuPaul e Samantha Bee.

Por seu lado, o concurso de TV “RuPaul's Drag Race” ganhou a categoria de Melhor Programa de Competição e a série “Blackish” venceu o galardão de Melhor História Americana.

O ator Lil Rel Howery destacou-se na categoria de Melhor Interpretação Cómica, pelo papel desempenhado em “Foge”, filme que contou com seis nomeações.

O documentário “13th”, de Ava DuVernay, ganhou o prémio de Melhor Documentário, e o filme “Grease”, versão ao vivo, venceu a categoria de Melhor Momento Musical com a música "You're The One I Want".