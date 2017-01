"98 insolvências nos Açores em 2016" é a manchete do Açoriano Oriental

O disparar do número de empresas insolventes nos Açores no ano passado, face a 2015 e em contraciclo com o continente, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 30 de janeiro de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a goleada do Operário rumo à fase de subida à II Liga em futebol e também para a reportagem que faz o Raio X ao transporte marítimo nos Açores, onde empresários e especialistas reclamam um novo modelo.