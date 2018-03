90 alunos açorianos disputam Fase Regional do MegaSprinter

O evento, explica uma nota do gabinete de imprensa do Governo Regional, envolve a presença de alunos das ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge, Pico e Santa Maria, que serão acompanhados por sete professores.







A iniciativa que se desenvolve pelo décimo terceiro ano consecutivo, tem por objetivo "detetar jovens com capacidade ao nível da velocidade e do salto, aumentar a oferta de atividade física desportiva em meio escolar e apurar os representantes da Região na Fase Nacional do MegaSprinter, que se disputa no Estádio Universitário de Lisboa, a 23 e 24 março".

Os apurados para a fase nacional são os primeiros classificados dos escalões de infantis (A e B) e iniciados, em ambos os sexos, desde que cumpram os mínimos (tempos e marcas) definidos.

Na sexta-feira, "a anteceder a componente competitiva do MegaSprinter, terá lugar um estágio de aperfeiçoamento técnico, promovido pela Associação de Atletismo de São Miguel, onde serão oradores os técnicos de atletismo José Neves, Rui Durão e Paulo Costa", pode ler-se na mesma nota.

A prova é promovida pela Direção Regional do Desporto (DRD), através do Serviço de Desporto de São Miguel.