8ª Campanha de Prevenção da Violência no Namoro inicia hoje na Região

A iniciativa, recorda uma nota do executivo açoriano, "visa promover relações afetivas saudáveis e prevenir a violência nas relações íntimas juvenis" e será implementada em todas as ilhas dos Açores, no âmbito do II Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género.

Mais informa a mesma fonte que a campanha, que vai decorrer até julho, "envolve inúmeras atividades, entre as quais se destaca o projeto Violentómetro, desenvolvido em parceria com a UMAR-Açores e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, reconhecido a nível mundial, que permitirá uma intervenção baseada na avaliação científica do comportamento dos jovens da Região".

De igual modo, está prevista a apresentação do estudo “Discriminações e Violências: Resultados do inquérito aos/às jovens estudantes do ensino secundário e profissional da Região Autónoma dos Açores”, desenvolvido pela Associação Novo Dia em parceria com as direções regionais da Solidariedade Social, da Educação e da Juventude, no âmbito do projeto Antes de Discriminares, Conhece-me, e que pretende dar a conhecer o resultado do trabalho de prevenção realizado junto da população juvenil dos Açores.

Durante este período, está ainda contemplado "o reforço das parcerias com as direções regionais da Educação e do Desporto, para a participação na 29.ª edição dos Jogos Desportivos Escolares, assim como com o Ministério da Defesa Nacional, tendo em vista incluir a Campanha Regional de Prevenção da Violência no Namoro nas comemorações do 14.º Dia da Defesa Nacional", pode ler-se na nota.



O projeto foi concebido pelo Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória em parceria com a Associação Novo Dia.