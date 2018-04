6,2 ME para melhorar caminhos agrícolas em 2018

“Este montante de investimento demonstra, claramente, o esforço que o Governo está a fazer no sentido de qualificar, de melhorar as acessibilidades às explorações agrícolas e, sobretudo, facilitar a vida dos agricultores”, afirmou o secretário regional da Agricultura e Florestas, citada por uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano.João Ponte falava após visitar a obra do caminho agrícola dos Matos de São João, no concelho das Lajes do Pico, onde destacou a importância de prosseguir com o esforço de modernização do setor agrícola em todas as ilhas.

Relativamente à beneficiação do caminho dos Matos de São João, orçada 700 mil euros, o secretário regional disse que se trata de mais um investimento que reforça e dá um contributo importante para a melhoria das acessibilidades às explorações agrícolas na ilha do Pico.

Este caminho, segundo João Ponte, é uma “via essencial” à atividade agropecuária, beneficiando 46 hectares de florestação e 87 hectares de pastagens, distribuídas por 22 explorações pecuárias, o que representa uma melhoria direta das acessibilidades para 28 agricultores.

“Há consciência, por parte do Governo, que há necessidade de continuar a investir nas acessibilidades e em melhorar muitas das vias que hoje servem os agricultores, que já foram construídas há alguns anos e que, naturalmente, carecem de manutenção por parte dos serviços do Governo”, afirmou João Ponte, salientando o esforço tem vindo a ser feito".