4300 açorianos benefeciam de apoio ao arrendamento

Este apoio, explica uma nota de imprensa do gabinete de comunicação do Governo dos Açores, vai representar "um investimento público de cerca de 2,7 milhões de euros ao longo deste ano, beneficiando particularmente as famílias monoparentais, jovens, agregados familiares que incluam pessoas portadoras de deficiência ou idosos, vítimas de violência doméstica bem como bombeiros e ainda os candidatos que pretendam residir nas denominadas 'ilhas de coesão'".

O apoio ao arrendamento, aprofunda a mesma nota, "consiste na atribuição de uma subvenção mensal, não reembolsável, aos arrendatários de prédios ou de frações autónomas para residência permanente, pelo período de um ano, podendo ser renovado por igual período, até ao máximo de quatro renovações consecutivas".

O montante de apoio pode atingir 70 por cento do valor da renda máxima admitida e é calculado de acordo com as caraterísticas socioeconómicas de cada família.