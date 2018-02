40 grupos vão Cantar às Estrelas na Ribeira Grande

A 25ª edição do Cantar às Estrelas, na Ribeira Grande, decorre esta sexta-feira, a partir das 19 horas, e vai contar com quarenta grupos participantes.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, serão cerca de duas mil e quinhentas as pessoas que irão cantar ao longo da rua Direita, até que o percurso termine na Igreja de Nossa Senhora da Estrela.



Dos quarenta grupos que vão participar nesta edição do Cantar às Estrelas, cerca de trinta são da Ribeira Grande, sendo os restantes oriundos de Vila Franca do Campo e de Ponta Delgada. Para além destes, o desfile contará com a presença da charanga dos bombeiros voluntários de Ribeira Grande e da filarmónica Triunfo.

Mais informa a nota de imprensa que os grupos que integrarão o desfile do Cantar às Estrelas, também irão cantar em casas particulares e no comércio local.