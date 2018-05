3000 crianças no Campo de São Francisco a 1 de junho

Cerca de 3.000 crianças de 29 escolas, jardins-de-infância e instituições do Concelho vão encher o Campo São Francisco, no dia 1 de junho, para comemorar o Dia Mundial da Criança.

O espaço vai dar lugar a vários ateliers e, para a delícia de pequenada, irá acolher uma pista de pula- pulas e obstáculos, outra de “crazykart”, um escorrega gigante, uma “mega rampa” e um simulador de surf e snowboard, refere uma nota informativa municipal.

Os Fungis Magic Truxis também irão participar nas comemorações deste dia com uma atuação às 14h30 e serão distribuídos de sumos da Sumol e da Compal, gelados da “Olá”, bolachas “Moaçor” e balões da “Rearte”, por todas as crianças presentes.

As atividades decorrem entre as 10h00 e as 16h00.