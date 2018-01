300 passageiros afetados por mau tempo nos Açores

O porta voz da companhia aérea açoriana, António Portugal, adiantou à agência Lusa que devido às condições meteorológicas foram cancelados os voos de Ponta Delgada com destino à Terceira, Graciosa e São Jorge.

O mau tempo impediu ainda a realização da ligação Terceira/Pico/Terceira e Terceira/Flores/Terceira, indicou.

De acordo com António Portugal, por causa do mau tempo a SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas açorianas, já não realiza voos para as Flores (grupo ocidental) há dois dias.

O porta-voz da SATA referiu ainda que os passageiros dos voos hoje cancelados serão reencaminhados na sexta-feira.

Uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte está a provocar o agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge e Pico) do arquipélago, com chuva, vento e agitação marítima.