30 acidentes em quatro dias nas estradas açorianas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou trinta acidentes nos Açores, no período de 22 a 26 de dezembro, e dos quais resultaram 3 feridos graves, 11 ligeiros e danos materiais.

No mesmo espaço de tempo, foram detidas seis pessoas por conduzirem sob a influência de álcool com uma taxa acima da permitida por lei, uma delas, na freguesia da Maia, apresentando uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 2,85 g/l.

Recorde-se que a taxa máxima de álcool no sangue com que se pode circular é de 0,5 g/l e que, no caso dos condutores recém-encartados e profissionais, o limite é de 0,2 g/l.