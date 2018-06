3,1 milhões de euros disponíveis para melhoramentos ao nível da eficiência energética nos edifícios

Nos termos do 'Aviso 25', a medida, a aplicar através do Fundo de Eficiência Energética (FEE), visa contribuir para as metas do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e para os objetivos traçados pela Diretiva Comunitária da Eficiência Energética.



Segundo nota, entre as medidas elegíveis a este financiamento de 3,1 milhões de euros, estão a requalificação de sistemas de aquecimento de águas quentes sanitárias, a instalação de janelas eficientes e a requalificação do isolamento térmico.



O 'Aviso 25' é dirigido a dois tipos de beneficiários: pessoas singulares proprietárias de edifícios de habitação existentes e ocupados, unifamiliares ou de frações autónomas em edifícios multifamiliares (beneficiários A), que contarão com uma dotação orçamental de 1,55 milhões de euros, e pessoas coletivas de direito privado, proprietárias de edifícios de serviços existentes e ocupados (beneficiários B), às quais está destinado igual montante (1,55 milhões de euros).



As candidaturas podem ser apresentadas ao FEE através do portal eletrónico do PNAEE, onde deverão ser submetidos todos os documentos solicitados, devidamente preenchidos. O período de submissão de candidaturas decorre até 13 de outubro de 2018.