26 lojas históricas de Ponta Delgada distinguidas pela Câmara

26 estabelecimentos representativos do comércio tradicional do centro histórico de Ponta Delgada vão receber o 'Diploma de Reconhecimento Municipal', anunciou a Câmara Municipal.

A Ourivesaria Corrêa Picanço, Gil M. Teixeira, Tabacaria Autonomista, Louvre Michaelense, Farmácia Popular, Casa Singer, Tabacaria Mascote e Drogaria Açoriana são algumas das Lojas Históricas de Ponta Delgada que receberão o Diploma de Reconhecimento Municipal, tal como a Tabacaria Açoriana, Casa de Sementes Serpa, Loja da Preta, Sapataria Eliela, Casa de Bordados Mário dos Reis Rodrigo, Avlis, Papelaria Lusitana e Casa Brasil.

Outros estabelecimentos comerciais distinguidos são o Armazém Toronto, A Nova York (Quatro Estações), Londrina, Ourivesaria Martins do Vale, Loja das Chitas, Casa dos Óculos Domingos Vieira, A Parisiense, Oculista Mendonça, Ourivesaria Rubi e Riviera.

A homenagem coletiva a Lojas Históricas de Ponta Delgada foi proposta pela Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas, "considerando como critérios seletivos constituírem um estabelecimento de comércio, funcionarem há mais de meio século, estarem instaladas no centro histórico da cidade, manterem o mesmo ramo de atividade fundacional, preservarem a sua estrutura patrimonial e conservarem elementos distintivos", explica uma nota de imprensa da autarquia.

A entrega formal das distinções honoríficas ocorre na cerimónia comemorativa do 472º aniversário da Cidade de Ponta Delgada, que tem lugar a 2 de abril, às 18h30, no salão nobre dos Paços do Concelho.