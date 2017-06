229 casos de leptospirose ente 2005 e 2015

Os Açores registaram entre 2005 e 2015 um total de 229 casos de leptospirose de que resultaram duas mortes, segundo dados oficiais disponibilizados à Lusa.



De acordo com a Secretaria Regional da Saúde dos Açores, ocorreram na região duas mortes por leptospirose, uma na ilha do Pico em 2006 e outra no Faial em 2014.

São Miguel foi a que registou mais casos neste período, com 193 notificações da doença, seguindo-se a Terceira, com 29 doentes.

Ao invés, a ilha de São Jorge apenas registou um caso com leptospirose entre 2005 e 2015, segundo a mesma fonte.

À semelhança do continente, a região implementou desde 01 de julho de 2014 um novo sistema de vigilância epidemiológica que passa a registar informaticamente as notificações e, posteriormente, a sua validação.