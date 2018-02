200 idosos arrancam com o Carnaval na Ribeira Grande

O Teatro Ribeiragrandense recebeu, na tarde desta quinta-feira, uma matiné destinada aos idosos do concelho, evento que marcou o início do Carnaval naquela cidade nortenha.

Conforme uma nota de imprensa do município, participaram na matiné "cerca de duas centenas de idosos" provenientes dos centros de convívio e dia das casas do povo da Maia, Pico da Pedra, Ribeirinha e Lomba da Maia; Santa casa da Misericórdia da Ribeira Grande; lares do Bom Jesus e Augusto Ferreira Cabido; centros sociais e paroquiais de Santa Bárbara, Porto Formoso, São Brás e Lombinha da Maia, grupo de idosos do projeto Viver+, da junta de freguesia da Matriz e do grupo de Vicentinos do Porto Formoso.



O evento, recorda a autarquia, "tem como propósito promover o convívio e o combate ao isolamento na população idosa, contribuindo para o envelhecimento ativo dos idosos do concelho da Ribeira Grande, bem como o seu bem-estar físico, psíquico e de saúde em geral, mantendo presente a tradição carnavalesca existente em toda a região".