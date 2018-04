'…20 anos depois' em exposição no Museu Municipal da Ribeira Grande

As fotografias de Pereira Lopes, pode ler-se numa nota informativa municipal, "mostram um olhar atento das emoções e lembranças de alguns dos antigos operários mineiros das minas de carvão do Pejão, retratadas vinte anos depois do encerramento das minas".



As minas do Pejão, recordas a mesma nota "começaram a funcionar em 1886 e fecharam a 31 de dezembro de 1994" e a "exposição contempla cerca de vinte fotografias de pessoas retratadas que laboraram na empresa durante muitos anos".



Pereira Lopes é o diretor do iN Ribeira Grande, extensão do iNstantes – Festival de Fotografia de Avintes, que decorre na cidade nortenha até 15 de abril e onde se encontra inserida a sua própria exposição.



Pereira Lopes começou a fotografar, de forma sistemática, em 2005. Em 2008, foi convidado pelo Instituto Português de Fotografia a participar no livro “Olhares”. Editou o livro “… 20 anos depois” com retratos de antigos funcionários das minas do Pejão e é co-autor do livro “20: retrato a cores” das edições Vieira da Silva. Já expôs em Portugal, Espanha, França e Chipre.