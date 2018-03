19 artesãos em Mercadinho da Páscoa no Nordeste

Já pode ser visitado o Mercadinho da Páscoa que consta no Posto de Turismo do Nordeste e estará aberto ao público todos os dias até ao dia 30 de abril , com excepção feita a este domingo.

De acordo com uma nota informativa municipal, a iniciativa autárquica conseguiu reunir 19 artesãos do concelho, "estando entre estes as maiores referências do artesanato do Nordeste, nomeadamente, a Casa de Trabalho, a Casa de Povo de Nordestinho e a Loja da Folha de Milho".



O Mercadinho tem, portanto, como finalidade apoiar e dar a conhecer os artesãos locais ao turismo que visita o concelho.