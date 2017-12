117 cabazes de Natal entregues a famílias carenciadas no Nordeste

A Câmara Municipal do Nordeste está a distribuir cabazes alimentares por 117 famílias do concelho que, neste momento, atravessam um período de alguma carência.

A ação solidária, que resulta de um esforço articulado entre a autarquia e o Lions Clube de Nordeste, vai decorrer até sexta-feira, visando confortar algumas famílias nordestenses e ao mesmo tempo apoiar o comércio local, ou os bens alimentares que constam nos cabzes não tivessem sido adquiridos em estabelecimentos comerciais daquele município.



De acordo com uma nota informativa municipal, os cabazes estão a ser entregues a famílias referenciadas pelo núcleo local do Instituto da Segurança Social (ISSA), pelas juntas de freguesia do concelho e pelo gabinete de Serviço Social da Câmara do Nordeste.