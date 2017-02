112 recebeu quase 23 mil chamadas falsas no ano passado, é a manchete do Açoriano Oriental. O número de chamadas falsas para o número de emergência nacional, representaram, no ano passado, 42% das 53.774 chamadas recebidas para o 112, segundo dados do Serviço de Proteção Civil dos Açores



Plano de ordenamento marítimo pronto até final do ano; Câmara manda fechar suinicultura no Livramento; Deputados querem simplificar reembolsos de voos; Sintéticos bem mantidos não geram mais lesões que a relva natural; e Ponta Delgada vai renovar relvado do “Jácome Correia”, são outros títulos de capa