"10 Fest" reúne nomes nacionais e internacionais da gastronomia em Ponta Delgada

O restaurante Anfiteatro, em Ponta Delgada, Açores, acolhe de 21 a 30 de junho o festival gastronómico “10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs”, cuja sétima edição conta com um casal estrela Michelin e outro 'chef' também com este galardão.

“Durante 10 dias serão preparados 10 jantares de degustação inesquecíveis de no mínimo seis pratos, acompanhados por uma experiência vínica única”, disse Maria da Graça Teixeira, diretora executiva da Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH) que organiza o evento, nas Portas do Mar.

Na apresentação, a responsável sublinhou que este começou por ser “um acontecimento que assinalou 10 anos da escola e reuniu 10 'chefs' convidados para prepararem 10 dias de experiências gastronómicas” e hoje “é uma marca registada, referência internacional para a cozinha contemporânea nos Açores em que se reinventam os produtos regionais de uma foram inovadora”.

Graça Teixeira explicou que farão parte do cardápio deste ano referências gastronómicas, além da partição de 13 elementos formandos de sete escolas e de países como a Itália, Holanda, Polónia, Roménia, Eslováquia e Letónia.

A responsável da EFTH adiantou que o primeiro jantar "terá as honras de estrela Michelin pelo casal Jéssica Carreira e David Costa, ela luso descendente de açorianos e ele português, que abriram em 2015 um restaurante no centro histórico de San José, na Califórnia, sendo os primeiros a receber aquele galardão na costa oeste dos Estados Unidos da América".

O segundo dia é dedicado aos 'chefs' açorianos numa equipa liderada por Sandro Meireles e Pedro Oliveira e o sub chef Nuno Santos, que partilharão a cozinha com a turma finalista do 3.º ano de cozinha/pastelaria e com mais seis 'chefs', alguns deles ex-alunos da EFTH e que trabalham atualmente fora da região ou em ativo no arquipélago.

No terceiro dia marcará presença o 'chef' Justa Nobre, “uma referência da gastronomia portuguesa”, enquanto o quarto jantar será confecionado pelo 'chef' Tiago Santos.

De Espanha vem o 'chef' peruano Roberto Sihuay para o quinto jantar e no dia seguinte marcará presença o 'chef' Luís Gaspar, da Sala de Corte.

“No oitavo jantar continuamos com a cozinha portuguesa na sua máxima interpretação com o 'chef' Nuno Diniz e o aluno Diogo Veladas”, acrescentou Graça Teixeira, adiantando ainda a presença do 'chef' Olivier Vigneault, natural do Quebec, no Canadá.

Para o penúltimo dia do festival está reservado o nome do 'chef' Nuno Mendes, que se estabeleceu em Londres, onde vive desde 2008.

O festival termina com o 'chef' Tiago Bonito, estrela Michelin do Largo do Paço, em Amarante, revelou ainda a diretora executiva da EFTH.

Esta edição conta com um evento de pastelaria, no dia 16 de junho, com chás da Gorreana, com o 'chef' Tiago Campino, atualmente pasteleiro do Hotel Tivoli Lisboa.

O festival termina com um 'after party' onde serão servidos 'cocktails' pelos formandos da Escola de Formação Turística e Hotelaria.

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo destacou a importância do evento no setor turístico, um festival “cada vez mais consolidado que faz viajar por todo o arquipélago ao sabor de paladares contemporâneos” e “colocando a gastronomia dos Açores num nível de excelência, renovado edição após edição”.

“No fundo, é este roteiro gastronómico que faz parte da nossa cultura, que juntamente com o nosso património, as nossas tradições, as nossas paisagens e as nossas gentes permite que sejamos um destino turístico diferenciado e constitui a base para um desenvolvimento sustentável”, disse Marta Guerreiro.

A governante sublinhou o papel da EFTH “na qualificação dos seus alunos” e na valorização das profissões ligadas ao setor turístico, "ministrando cursos para temáticas distintas fruto do levantamento das necessidades por ilha, em conjunto com as câmaras municipais e do comércio e algumas associações empresariais".