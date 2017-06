"10 Fest Azores" de volta a Ponta Delgada com duas estrelas Michelin

A Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH) promove a partir de quinta-feira e até dia 1 de julho, em Ponta Delgada, o festival gastronómico "10 Fest Azores" com a presença de dez 'chefs', dois dos quais estrelas Michelin.



“O festival ‘10 Fest Azores’ pretende promover a região num evento gastronómico que convida dez 'chefs' para, em dez dias, servirem dez jantares. Trata-se de um evento que vai na sua sexta edição e que proporciona uma experiência diferente da apresentação dos nossos produtos regionais”, declarou à agência Lusa a diretora executiva da EFTH, Graça Teixeira.

A responsável afirmou que os 'chefs', convidados a participar no evento pela escola, vão utilizar os produtos regionais e “interpretá-los de uma forma contemporânea”, projetando-os internacionalmente.

Segundo Graça Teixeira, o objetivo desta iniciativa, que representa o culminar do ano letivo da EFTH, é “dar a oportunidade aos alunos de contactarem com referências da cozinha do topo no país e no mundo”.

“A principal preocupação na preparação deste evento é o de proporcionar aos nossos colaboradores e formandos momentos únicos de aprendizagem com os ‘chefs’ participantes e celebrar com o público a gastronomia dos Açores e a sua riqueza. Tirar partido dos produtos açorianos, explorar as suas potencialidades, tendo em conta o receituário tradicional é o lema e a inspiração”, disse.

A diretora executiva adiantou que o evento começou por ser uma iniciativa que visou assinalar os dez anos da escola de formação, sendo hoje uma “marca registada, referência internacional para a cozinha contemporânea nos Açores”.

Graça Teixeira referiu que vão estar presentes ‘chefs’ de Nova Iorque, Londres, Montreal, Bélgica, Maiorca, Lisboa, Évora, Alentejo e Ponta Delgada, sendo o primeiro jantar, na quinta-feira, assegurado pela primeira estrela Michelin do Alentejo, Miguel Laffan.

A responsável destacou ainda que o segundo dia é dedicado aos 'chefs' açorianos e "serve para mostrar o quanto vale” a equipa liderada por Sandro Meireles e Pedro Oliveira e o 'sub-chef' Nuno Santos, que partilharão a cozinha com mais sete 'chefs', alguns deles ex-alunos da escola que estão a trabalhar fora da região e outros no ativo nos Açores.

Graça Teixeira realçou, também, a presença do 'chef' George Mendes, dos Estados Unidos da América, filho de pais portugueses, que, após conquistar a sua estrela Michelin para o Aldea, o restaurante com cozinha de autor de inspiração portuguesa, percorreu o país numa viagem gastronómica que explicou no seu livro “Meu Portugal: Histórias e Receitas”.